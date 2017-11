Continuar a ler

"Foi um lance duvidoso. O árbitro demorou muito tempo no contacto com o VAR [videoárbitro] e depois não analisou o lance pelas imagens. Há critérios diferentes nos jogos, por isso deve refletir-se bem o que se anda a fazer".



"Existe muita qualidade no campeonato português. As equipas trabalham bem e a prova é que as equipas menos cotadas dificultam os mais fortes. Os treinadores conhecem-se bem e há boas condições de trabalho nos clubes. Mas a verdade é que as equipas mais pequenas têm que trabalhar da melhor maneira para conseguir os seus objetivos e demonstrámos contra o Sporting que podemos discutir o resultado contra qualquer equipa".

Apesar da derrota por 2-1 com o Sporting , Petit considerou que o P. Ferreira teve "muitos aspetos positivos em todo o jogo"."Sabíamos de antemão que o jogo podia ser resolvido em detalhes e foi o que aconteceu, porque foi num canto e num lançamento que o Sporting fez os golos. Fizemos sofrer o Sporting, sempre com critério, mais remates, o dobro de cantos e mais oportunidades no último terço. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma, porque é assim que quero a minha equipa a jogar, com muita intensidade."