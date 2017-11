De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o internacional sérvio, Radosav Petrovic, será a escolha de Jorge Jesus para o lugar mais recuado do meio-campo leonino na partida de hoje, frente ao Famalicão.

As indicações dadas pelo médio-defensivo de 28 anos nas últimas semanas deixaram Jesus agradado e, por isso mesmo, terá mais uma chance para convencer a estrutura técnica do emblema verde e branco.

Pouco utilizado esta temporada –apenas 5 jogos oficiais, ainda sem qualquer golo apontado –, Petrovic foi titular no encontro da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Oleiros, tendo jogado ao longo dos 90 minutos. Agora, desta feita com o Famalicão, o internacional sérvio deverá repetir a titularidade, mas desta feita irá ocupar o lugar mais recuado do meio-campo, ao invés do eixo da defesa.