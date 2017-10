O jogo com o Oleiros, já se sabe, será uma oportunidade para os elementos menos utilizados do plantel de Jorge Jesus. O técnico, é certo, não vai colocar em campo nenhum dos habituais titulares e, por isso, vai fazer uma autêntica revolução no onze. No meio-campo perspetivam-se, assim, várias mudanças e neste contexto surge a uma nova oportunidade para Petrovic e Mattheus, este um dos reforços para a nova época. Tanto um como outro não têm tido muitas chances e o brasileiro fez mesmo apenas um jogo até agora, diante do Marítimo, para a Taça CTT. O sérvio encontra-se na mesma situação, ou quase. Até ao momento foi utilizado em apenas três ocasiões, diante do mesmo Marítimo, Estoril e também Steaua Bucareste.

Agora, é possível que tenham ambos uma nova oportunidade com o Oleiros, assente na política de rotatividade que forçosamente tem de acontecer.

Continuar a ler