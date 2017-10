O eixo da defesa é, por esta altura, o sector da equipa leonina que mais dores de cabeça pode oferecer a Jorge Jesus. Para além da lesão de Mathieu em Vila do Conde, o técnico já não podia contar com Tobias Figueiredo, a contas com um problema na perna direita que o inclusivamente já o havia afastado do duelo com o Oleiros (4-2).Aliás, foi precisamente a ausência de Tobias Figueiredo e a necessidade de fazer descansar Coates e Mathieu nesse duelo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal que obrigou Jesus a ‘remendar’ o sector dos centrais.A solução encontrada foi Petrovic, que atuou de início ao lado de André Pinto, enquanto Demiral e Ivanildo, da equipa B, ficaram pelo banco. Por esse motivo, na terça-feira, com a Juventus, o médio-defensivo sérvio é mais uma solução - embora mais remota - para a defesa dos verdes e brancos.