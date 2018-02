Ausente do jogo com o Moreirense esteve também Piccini. Segundo o boletim clínico divulgado pelo departamento médico do Sporting, o lateral tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita que o coloca em dúvida para o clássico com o FC Porto, na próxima sexta-feira.A situação do italiano, de 25 anos, estava a ser acompanhada com alguns cuidados pelos responsáveis leoninos dados os sinais de fadiga muscular que apresentava. O nome do jogador ainda surgiu na lista de convocados divulgada pelos leões ao início da tarde, mas mais tarde nem apareceu na ficha de jogo, e acabou por constar na informação clínica.A tentar recuperar para o encontro no Dragão está também Bas Dost que contraiu uma lesão muscular na face posterior da coxa. O avançado realiza tratamento e a sua condição é avaliada diariamente. Excluído está Podence a recuperar de uma operação.