Num jogo em que começou a ganhar e permitiu a reviravolta contrária, Piccini admite que os leões sempre acreditaram que seria possível reagir à vantagem transalpina: "Perdemos pelo menos um ponto. Mas se tens um momento em que não estás tão bem concentrado eles marcam".



Titular no Sporting no regresso ao seu país natal, Cristiano Piccini não saiu de Itália com o resultado que pretendia diante da Juventus, mas a atuação que os leões fizeram em casa da Juventus deixou o lateral direito satisfeito."Demonstrámos ser uma grande equipa. Adiantámo-nos no marcador mas eles no final conseguiram a reviravolta. O que levamos é o trabalho da equipa e temos de melhorar as coisas que temos de melhorar. Demonstrámos em campo que o fizemos bem para a Juventus. Mas eles têm uma qualidade tremenda, são das melhores equipas do Mundo, e nós só temos de seguir em frente e tentar melhorar", admitiu o italiano, de 25 anos, à SportTV.

Autor: Alexandre Moita