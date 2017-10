Continuar a ler

"É muito difícil batê-lo"



Jorge Jesus foi quem pediu a contratação de Piccini e hoje, reconhece, não podia ter feito uma escolha mais acertada para a posição de lateral-direito. Os elogios ao jogador têm sido recorrentes e as palavras do treinador, na véspera do encontro com o Estoril (4ª jornada), já deixavam perceber essa característica. "É um jogador que, na minha opinião, é muito forte a defender. É muito difícil batê-lo a defender", vincou então Jesus. E não se enganou.

Cristiano Piccini chegou a Alvalade como um perfeito desconhecido e suscitou algumas interrogações nos sportinguistas, mas a verdade é que, decorrido o primeiro terço do campeonato, dissipou-as. O lateral-direito, contratado ao Betis no início da época, é hoje um dos jogadores mais utilizados do plantel do Sporting (913 minutos) e o rendimento tem agradado a todos: desde a estrutura à equipa técnica.Na verdade, o contentamento dos responsáveis leoninos saiu reforçado depois dos jogos com Barcelona e FC Porto, os dois testes de maior exigência até agora. Não que existissem dúvidas sobre o valor de Piccini, mas porque a resposta do defesa, de 25 anos, correspondeu às expectativas. Tanto num como noutro, o italiano teve pela frente adversários de respeito – Iniesta, Messi e, por vezes, Jordi Alba, e no caso dos dragões Brahimi –, mas a resposta foi sempre a mesma: amplamente positiva. Com o FC Porto, aliás, cumpriu à risca o que Jorge Jesus lhe pediu e nunca deixou o extremo argelino ganhar a linha; a sua ação fez com que o adversário procurasse sempre terrenos mais interiores, onde teve, invariavelmente, a ajuda de William Carvalho ou Battaglia.

Autor: Alexandre Moita