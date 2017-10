De lateral-direito... a ponta-de-lança, eis a sina de Piccini, outro dos azarados da noite. O italiano contraiu um problema na coxa esquerda e acabou o jogo na frente de ataque, por não ter condições para suportar o assalto do Rio Ave à baliza de Rui Patrício. Segundo Jesus, também está em risco de não defrontar a Juventus.

Atento, JJ avançou Piccini, recuou Acuña a lateral-esquerdo e trocou Coentrão para o lado direito da defesa, recompondo o leão, depois da terceira lesão da noite, já que Mathieu e Podence também sofreram do mesmo.

Continuar a ler

O problema de Podence teve origem numa pancada de Nélson Monte (20’). O avançado ficou condicionado. Aliás, as limitações foram evidentes logo aos 36’, quando não teve pedalada para policiar uma subida perigosa de Yuri Ribeiro. Foi substituído ao intervalo, com um traumatismo no pé que será reavaliado nas próximas horas.