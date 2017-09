O italiano Cristiano Piccini também está de regresso à lista de eleitos de Jorge Jesus e ao flanco direito da defesa. O lateral não atuou frente ao Marítimo e foi substituído por Ristovski, ele que, na verdade, deixou indicadores promissores e acabou mesmo por ser elogiado por Jorge Jesus, que disse ter ganho uma alternativa de qualidade a Piccini. Ainda assim, será o italiano, de 24 anos, a ocupar o lado direito, recuperando o lugar que foi seu até ao encontro com o Marítimo, para a Taça CTT, altura em que Jorge Jesus decidiu dar descanso aos habituais titulares e promover a titularidade do seu concorrente direto, Ristovski, que assim se estreou.Piccini, de resto, está há mais integrado com o plantel leonino, razão pela qual está mais rotinado com os restantes elementos do sector defensivo. O lateral-direito vai fazer o seu 10º encontro, visto só ter falhado aquele que opôs os leões ao Marítimo (Taça CTT).