"O Sporting foi uma bomba. Foram ver-me por altura da Páscoa, num jogo com o Deportivo, no qual eu marquei um golo. Não tive dúvidas, especialmente porque iria trabalhar com Jorge Jesus, um técnico que faz crescer os jovens. É um treinador importante, um vencedor, um perfecionista. Para ele nunca fazes as coisas totalmente bem! Mesmo quando fazes um jogo fantástico, ele tem sempre algo para te dizer, mas é bom. É a forma correta de melhorar. A minha decisão de aceitar a proposta do Sporting foi bastante influenciada por saber que ele me tinha pedido", admitiu.



Em Portugal desde o início da época, Piccini parece estar a dar-se às mil maravilhas no nosso país. "Muito bem! Tive a felicidade de viver em Florença, Sevilha e agora Lisboa. Há imensas coisas para fazer e ver. Aqui encontras de tudo. Até se come bastante bem, mas tenho de dizer... a cozinha italiana é outra coisa", disse entre risos o lateral, que por agora não pensa num regresso ao seu país natal.



"Por agora não. Estou a fazer uma aventura importante e creio que Itália não está no futuro, pelo menos não no futuro imediato. É óbvio que o meu país por vezes me faz falta, mas estou a trilhar o meu próprio caminho".



Em entrevista à revista italiana Calcio2000, o lateral Cristiano Piccini mostrou-se encantado com os primeiros tempos ao serviço do Sporting, deixando ainda a revelação que grande parte do mérito da sua decisão foi de Jorge Jesus, um técnico que, para o lateral, vê sempre algo a melhorar... mesmo depois de um grande jogo.Mas antes de chegar a Alvalade, a aventura de Piccini começou em 2014/15, quando trocou o Livorno pelo Betis. "Deixei Itália pelo Betis, uma equipa com grande história. Foi importante para o meu crescimento. Poderia ter ficado em Itália, mas preferi Espanha e acabou por ser um fantástica decisão, que acabou por me trazer para o Sporting. Adaptei-me bastante bem, até porque já sabia falar espanhol. O início, mesmo assim, não foi fácil. Muitas lesões na primeira época. Na segunda, depois de 18 jogos seguidos, tive uma rotura no ligamento cruzado. Felizmente no terceiro ano tudo correu bem e tive a chamada do Sporting", começou por dizer, recordando depois quando (e como) soube do interesse dos leões.

Autor: Fábio Lima