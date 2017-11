Ainda no Bétis e conhecido o interesse do Sporting, Cristiano Piccini quis saber mais sobre os verde e brancos e inteirar-se sobre os futuros companheiros de equipa. "Do Sporting sabia que era um clube importante no panorama mundial. A Liga portuguesa é pouco conhecida. Em Espanha não via jogos do campeonato português, mas sabia que o Sporting era um grandíssimo clube, com muitas ambições. Antes de vir inteirei-me dos jogadores que formavam o seu plantel e depois via numa aplicação os resultados do Sporting e só aparecia 'golo de Bas Dost! golo de Bas Dost!' [risos]", contou em entrevista publicada este domingo pelo 'Diário de Notícias'.O defesa-direito italiano, de 25 anos, acredita que este ano os leões podem fazer a festa do título e até imagina uma "festa em grande". "Temos equipa para nos sagrarmos campeões, um staff muito competente e somos uma grande equipa. Vamos lutar até ao fim", afirmou, assumindo que o "FC Porto está a jogar muito bem". "Está em primeiro, tem uma equipa forte, mas cada equipa tem a sua maneira de jogar. Se é o principal rival do Sporting na luta pelo título? Ao dia de hoje acho que sim, mas logo atrás estamos nós e depois o Benfica. As três equipas vão lutar pelo título até ao fim", concluiu.