Na hora de assinar pelo Sporting, Cristiano Piccini assume um único objetivo: ajudar os leões a ganhar títulos. A contratação do lateral italiano foi oficializada esta segunda-feira e o jogador, de 24 anos, assume que esta é uma boa oportunidade na sua carreira."Sinto-me muito bem aqui em Alvalade, num clube tão grande, o maior clube de Portugal, e estou muito feliz. Sei que os sportinguistas são fantásticos, o que ainda me motiva mais para jogar e dar o máximo. No fundo, foi uma oportunidade muito bonita para mim e quero aproveitar ao máximo", afirmou ao jornal do Sporting.E prosseguiu: "Podem esperar de mim muito trabalho, qualidade na hora de subir no corredor direito, vontade de fazer muitas assistências e até alguns golos. Sou um jogador ofensivo, um lateral que gosta de galgar terreno junto à linha e ainda tenho uma boa capacidade física. Quero melhorar e ajudar o Sporting a ganhar títulos. Acredito que podemos ser muito felizes nos próximos anos".

Autor: Sofia Lobato