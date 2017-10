Continuar a ler

O Sporting parte para a partida de Turim em igualdade pontual com o adversário desta quarta-feira e Piccini realça que uma vitória pode alavancar os leões rumo aos oitavos-de-final."É um jogo importante para continuarmos a sonhar. Ambas as equipas têm três pontos, faltam quatro jogos e vamos tentar dar o máximo para conseguir um resultado positivo aqui em Turim", garantiu.Contratado ao Betis esta época, o defesa garantiu ainda que se sente feliz em Alvalade e que o treinador dos leões tem sido importante na sua evolução. "Estou muito feliz por estar no Sporting, trabalho num ambiente fantástico e já aprendi muito com Jorge Jesus", concluiu.