Lista de convocados:



Guarda-redes: Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny e Carlo Pinsoglio;



Defesas: Giorgio Chiellini, Mehdi Benatia, Alex Sandro, Daniele Rugani e Andrea Barzagli;



Médios: Sami Khedira, Kwadwo Asamoah, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Stefano Sturaro;



Avançados: Juan Cuadrado, Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Mario Mandžukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín



Miralem Pjanic é a principal novidade entre os 20 convocados da Juventus para a receção ao Sporting, em jogo da 3.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. O médio lesionou-se no aquecimento antes da partida frente ao Olympiacos e falhou os dois últimos jogos da Serie A, frente à Atalanta e Lazio, mas recuperou a tempo do jogo desta quarta-feira (19H45).O técnico Massimiliano Allegri não pode contar com Mattia De Sciglio e Benedikt Höwedes, por lesão. Marko Pjaca e Stephan Lichtsteiner, fora da lista de inscritos na Liga dos Campeões, e Claudio Marchisio, que vem de lesão e ainda não foi opção para o treinador italiano desde então, também não constam nos convocados.