O plantel do Sporting volta hoje aos trabalhos, após um dia de folga concedido por Jorge Jesus. A equipa continua assim a preparar o encontro com o Olympiacos, da Champions, na quarta-feira, em que os leões podem alcançar desde já um lugar na Liga Europa. Para isso, basta empatar com os gregos.

Por agora, além de Jonathan Silva, o treinador do Sporting apenas não pode contar com Marcos Acuña e Doumbia. Se o ala argentino está lesionado e não vai ser opção, o marfinense trabalha para regressar já à competição, esperando-se que integre os trabalhos muito em breve. Doumbia, recorde-se, debela uma lesão muscular contraída pela sua seleção, no jogo com Marrocos.

Continuar a ler