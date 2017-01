O Feirense saiu de Alvalade com uma derrota mas ainda assustou o Sporting na segunda parte, muito por culpa do golo apontado pelo brasileiro Platiny, que fez questão de sublinhar que a equipa de Santa Maria da Feira tudo fez para alcançar o empate."Sofremos dois golos muito cedo e isso atrapalhou a nossa ideia para o jogo. Mas não jogámos contra uma equipa qualquer. Na segunda parte tivemos um jogo muito bom da nossa parte. Tivemos mais bola, mas não conseguimos o empate, que era um bom resultado. Perder não é positivo, mas quem viu o jogo viu como lutámos e batalhámos para chegar ao empate", referiu o avançado em declarações à Sport TV.Platiny admitiu ainda a felicidade pelo golo alcançado no estádio leonino. "Marcar aqui é um sonho. Todos sonham jogar em grandes palcos e eu não sou diferente. Trabalhei e consegui o golo. Tenho o sonho de jogar num grande. O objetivo quando cheguei era jogar num grande", acrescentou.

Autor: Bruno Fernandes