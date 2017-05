Com praticamente todos os campeonatos da Europa terminados - ou muito perto disso - o Sporting já sabe que não será cabeça de série no sorteio do playoff da Liga dos Campeões. Algo que, naturalmente, poderá complicar muito a vida dos leões.

Nesta altura, e já certos na ronda imediamente anterior à fase de grupos para os não-campeões, estão já assegurados como cabeças de série Sevilha, Liverpool e o terceiro da Serie A italiana (Roma ou Nápoles). A estes poderão juntar-se ainda Dínamo Kiev e Ajax (caso perca a final da Liga Europa), duas equipas que terão de jogar a 3.ª pré-eliminatória.

Com um coeficiente de 36,866 pontos, os leões estão nesta altura entre os não cabeças de série, ao lado de Hoffenheim (4.ª da Alemanha). Ainda podem subir na hierarquia e chegar ao grupo de cabeças de série, mas precisam que pelo menos quatro equipas com melhor coeficiente sejam eliminadas na 3.ª pré-eliminatória. Algo que, pela história recente, será um cenário difícil de verificar.

Autor: Sérgio Krithinas