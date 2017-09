Daniel Podence pode voltar aos jogos da Liga no clássico com o FC Porto, colocando ponto final numa ausência que se prolonga desde a 2ª jornada. Não jogava desde que fraturou a mão em plena 1ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Falhou seis jogos à conta deste problema, tendo regressado à competição diante do Marítimo, há uma semana, no arranque da Taça CTT.A inclusão de Podence na convocatória bastará para aumentar o leque de alternativas atacantes à disposição do treinador, precisamente numa altura da época em que têm vindo a perder força opções outrora convictas, como Alan Ruiz. Podence é um extremo de formação a quem Jesus identificou qualidades para jogar no apoio ao ponta-de-lança. Concorre, por isso, contra Bruno Fernandes e Alan Ruiz.