"Sim, há esse interesse Sporting e o meu desejo é voltar. Se puder ser já em janeiro, tanto melhor", afirmou o avançado. "É sempre melhor jogar bem e ter muitos minutos de modo a que, quando acontecer o regresso çe espero que aconteça porque é o meu desejo -, voltar com uma melhor experiência, mais minutos e competitividade para ajudar o Sporting", acrescentou.Francisco Geraldes é o outro jogador que os leões querem fazer regressar mais cedo e quem Podence encontrou durante o empréstimo ao Moreirense."É um miudo com quem já jogo há 12 anos, desde que entrei para o Sporting e surgiu a oportunidade de vir para onde ele já estava e foi muito importante e uma peça fundamental na minha vinda para cá e na minha integração".Entretanto, Augusto Inácio garantiu esta quarta-feira que conta com os dois jogadores para o resto da temporada e recusa confirmar os regressos de Daniel Podence e Francisco Geraldes a Alvalade