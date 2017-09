Podence está de regresso às opções de Jorge Jesus, tal como já havia adiantado . O treinador do Sporting já divulgou a convocatória para o encontro desta noite frente ao Marítimo (20H15), da 1.ª jornada do Grupo B da Taça CTT, na qual consta o nome do avançado, de 21 anos.Podence está assim recuperado de uma fratura na mão esquerda, problema contraído a 15 de agosto, em Alvalade, no jogo com o Steaua.