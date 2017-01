Boa tarde Moreira! Uma vila, uma equipa, um clube, pessoas que ficarão para sempre no meu coração. Pela forma como me trataram e valorizaram. Amigos e companheiros de luta, com vocês passei momentos difíceis mas acima de tudo foi com vocês que festejei o meu primeiro titulo, entre outras grandes vitorias Despeço-me com uma única palavra e sentimento no coração: OBRIGADO Uma foto publicada por Daniel Podence (@podence56) a Jan 31, 2017 às 6:38 PST

Daniel Podence já se despediu do Moreirense, clube a quem esteve emprestado pelo Sporting, antes de terem sido chamados de urgência pelos responsáveis verde e brancos nesta janela de transferências, mercê do emagrecimento em curso no plantel leonino.O avançado despediu-se dos "amigos e companheiros de luta" com uma mensagem nas redes sociais, garantindo que ficarão para sempre no seu coração."Boa tarde, Moreira! Uma vila, uma equipa, um clube, pessoas que ficarão para sempre no meu coração. Pela forma como me trataram e valorizaram", pode ler-se no conta no Instagram. "Amigos e companheiros de luta, com vocês passei momentos difíceis mas acima de tudo foi com vocês que festejei o meu primeiro titulo, entre outras grandes vitorias. Despeço-me com uma única palavra e sentimento no coração: obrigado".Podence regressou a Alvalade na companhia de Francisco Geraldes, companheiro de equipa em Moreira de Cónegos, e já treinaram esta manhã em Alcochete com o objetivo de convencer Jorge Jesus a dar-lhes uma oportunidade na equipa principal do Sporting.

Autor: João G. Oliveira