A última renovação do Sporting com Daniel Podence remonta a 5 de maio de 2015. "A Sporting SAD chegou a acordo com Daniel Podence para a renovação do contrato até 2021, tendo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", podia ler-se no comunicado da SAD partilhado na página oficial do clube na internet. Esta informação, porém, continha um erro, que entretanto nunca chegou a ser corrigido: a cláusula não ficou estabelecida em 60 M€, como sempre foi noticiado com base nesse comunicado, mas sim em... 45 M€ . Esse é, justamente, um dos pontos em discussão nesta altura. O Sporting, agora sim, quer elevar a fasquia para os... 60 milhões .