De regresso ao estádio do clube que representou na primeira metade da temporada, Podence opta por não dar muita importância a esse facto. "Foi mais um dia, não digo que tenha sido especial. É a minha vida... Não posso encarar como uma coisa do outro Mundo, pois este é um patamar onde queria estar. Vejo com naturalidade e mais virá, espero", admitiu.



Regressado recentemente à casa-mãe, o jovem leão admite que não esperava estar a contribuir para o sucesso da equipa leonina, até porque, nas suas previsões... pensava que ainda estaria no Moreirense. "Não esperava, pois pensava que ainda estaria no Moreirense. Mas surgiu a oportunidade de voltar e fi-lo com a maior motivação possível. Por ser o meu clube e por tudo o que envolve. Estou a contribuir e espero contribuir mais", frisou.



A finalizar, e confrontado com o prémio de melhor jogador em campo atribuído por uma das rádio nacionais que fez o relato da partida, Podence admitiu que quer sempre mexer com o jogo e ajudar a sua equipa a vencer. "Estávamos a perder e ganhámos. Fico contente. Entro sempre para mexer e desta vez consegui. Às vezes não consigo, por não dar, mas hoje consegui. Acaba por ser chato para mim, pois o Moreirense é uma equipa que mexe comigo, mas fico feliz por ter ajudado e termos ganho", concluiu.

Decisivo no triunfo do Sporting na visita a uma casa que bem conhece , Daniel Podence mostrou-se feliz pelo contributo dado para a reviravolta dos leões na visita ao reduto do Moreirense, frisando que a atuação da equipa de Jorge Jesus esta noite mostrou a "grande equipa" que mora em Alvalade."Um jogo à partida muito difícil, como se viu, diante de uma equipa com valor, conforme ficou demonstrado. Entraram muito bem e conseguiram limitar-nos. Mas ao longo do jogo fomos encontrando espaços e demos a volta ao resultado de forma convincente. Demonstra que somos uma grande equipa e que, apesar do resultado negativo que enfrentámos, nunca nos faltou confiança e motivação para o alterar", assegurou o jovem , na zona mista em Moreira de Cónegos.

Autor: Fábio Lima