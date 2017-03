Daniel Podence foi titular pela primeira vez sob o comando de Jorge Jesus. "Senti-me bem no primeiro jogo a titular, ambientado, correu bem individual e coletivamente", considerou o extremo, que já tinha vencido em Tondela mas com a camisola do Moreirense, clube que representou na primeira metade deste campeonato. "São dois clubes diferentes, com objetivos distintos, mas encaro o jogos de igual maneira. Queria vencer e consegui, contra uma equipa complicada que luta por outros objetivos. Eu jogo sempre da mesma maneira", vincou, elogiando os adeptos: "Demonstram que estão sempre com a equipa."