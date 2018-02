Podence foi operado ao pé esquerdo, tendo já deixado a garantia que voltará aos relvados mais forte. "Para quem não sabe, fiz uma fratura lisfranc, no pé esquerdo. Felizmente e graças a Deus a operação correu bem. Já tenho alta médica e com o pensamento na melhor recuperação possível para poder voltar o mais rápido ao que mais gosto, jogar e estar com a minha equipa. Voltarei mais forte e com mais qualidade no pé esquerdo!", anunciou no Instagram.