O embate da 1ª jornada do Grupo B da Taça CTT poderá ficar marcado pelo regresso de Daniel Podence à competição: o avançado, de 21 anos, está recuperado de uma fratura no segundo metatarso da mão esquerda, problema contraído a 15 de agosto, em Alvalade, com o Steaua, e apesar de ainda ter a mão ligada (a proteção inicial já foi retirada há mais de uma semana), não apresenta riscos de recaída. Está, assim, nas... mãos de Jorge Jesus dar minutos ao camisola 17, que começou a temporada a jogar, no triunfo (2-0) do leão na Vila das Aves – foi lançado ao minuto 61.Nos dois jogos seguintes, contra V. Setúbal e Steaua (ambos em casa), foi lançado de início, realizando 65 e 60 minutos, respetivamente. Lesionou-se em pleno playoff de acesso aos grupos da Liga dos Campeões e está há mais de um mês sem competir. Um jejum que pode acabar já hoje.