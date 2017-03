The man! Grande jogo e boa vitória ?? Uma publicação partilhada por Daniel Podence (@podence56) a Mar 11, 2017 às 3:55 PST

Após a, Francisco Geraldes não perdeu a oportunidade de voltar a 'picar' o amigo Daniel Podence, através das redes sociais.O avançado dos leões publicou uma foto, no seu Instagram, onde surge abraçado ao 'gigante' Bas Dost, por altura dos festejos do primeiro golo, que nasceu dos pés de Podence. E Geraldes... não perdoou: "Estás bem? Com essa altura deves ter vertigens!", atirou.O bom humor não parou por aqui, dado que Geraldes ainda reforçou o talento do colega de equipa. "Calma pessoal, a altura é inversamente proporcional ao seu talento", rematou o médio, que em Tondela fez a estreia pela equipa principal do Sporting.