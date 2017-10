Podence tem trabalhado para reentrar nas opções iniciais de Jorge Jesus, após ter debelado uma lesão na mão esquerda que o arredou dos eleitos durante pouco mais de um mês. De tal forma que, através de uma publicação enigmática nas suas redes sociais - entretanto eliminada -, o internacional sub-21 pediu, indiretamente, mais oportunidades.

"Um pássaro preso nunca aprenderá a voar", escreveu Podence, que desde a referida lesão cumpriu um minuto na receção ao FC Porto, fez 89 na deslocação a Oleiros, na Taça de Portugal - onde assinou 3 assistências - e foi suplente não utilizado com a Juventus.

Continuar a ler

Gelson chama adeptos

Por sua vez, numa mensagem enviada aos sócios do Sporting, Gelson apelou à presença dos adeptos, domingo, com o Chaves. "Um jogo importante para continuarmos no caminho das vitórias nesta competição. O apoio do 12º jogador é fundamental!", lê-se na nota assinada pelo jogador, de 22 anos.