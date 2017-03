"Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que ser mais veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. Não importa se és um leão ou uma gazela: quando o sol desponta o melhor é começares a correr" ?? Uma publicação partilhada por Daniel Podence (@podence56) a Mar 6, 2017 às 3:54 PST

Daniel Podence regressou a Alvalade durante a reabertura do mercado de janeiro 'resgatado' ao Moreirense e tem sido utilizado por Jorge Jesus, tendo ficado apenas no banco no encontro de domingo, frente ao V. Guimarães (1-1). Ora, esta manhã, o jovem avançado do Sporting , de 21 anos, deixou uma 'enigmática' mensagem no Instagram recorrendo a um provérbio africano para legendar uma fotografia sua no banco em Alvalade."Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que ser mais veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. Não importa se és um leão ou uma gazela: quando o sol desponta o melhor é começares a correr", escreveu.Recorde-se que, desde que regressou ao Sporting, Podence já alinhou 61', tendo jogado apenas 1 minuto no último encontro que disputou ( frente ao Estoril , na 23.ª jornada)

Autor: Sofia Lobato