Dois jogos, duas boas ‘entradas’ em campo, ambas elogiadas por Jorge Jesus. Falamos de Daniel Podence, jovem avançado de 21 anos que foi ‘resgatado’ em janeiro ao Moreirense e que continuará, sabe Record, a ter minutos até final da temporada.

No domingo, no regresso à casa que o acolheu na primeira metade de 2016/17, entrou (somou 26’ depois dos 9’ no Dragão) para "mexer com o jogo" – afirmou JJ –, tendo um papel decisivo no segundo golo, com o remate ao poste que Bas Dost, via recarga, transformou no golo do empate. Tal como o nosso jornal já escreveu, Jesus vê no camisola 56 um futebolista com características que lhe agradam, nomeadamente a velocidade e capacidade de execução. Um pouco a lembrar... Javier Saviola.

Autor: Bruno Fernandes