A polícia de intervenção foi esta noite chamada ao Estádio Municipal de Chaves, pouco depois do final do jogo entre Chaves e Sporting , devido à presença de vários adeptos junto da zona de saída do autocarro dos leões, segundo adianta a SportTV. Insatisfeitos com o mau resultado da equipa de Alvalade, várias centenas de adeptos foram-se juntando naquela zona, protestando contra a equipa, que esta noite foi afastada da Taça de Portugal.Recorde-se que os leões partem de Chaves rumo ao Porto, de onde rumarão de avião até Lisboa.

Autor: Fábio Lima