O Sporting mantém-se em grande destaque na lista de principais clubes formadores da Europa. O emblema de Alvalade formou 55 futebolistas que atuam nos 31 principais campeonatos, um registo que coloca os leões no quinto lugar entre os clubes mais formadores. Veja por onde estão espalhados esses jogadores. Os dados são do CIES - Observatório do Futebol