A relação entre Bruno de Carvalho e Jorge Mendes sempre foi conturbada. No entanto, e de acordo com fonte leonina, não está descartada a possibilidade de o presidente se sentar à mesa com o agente.O Sporting fará negócios com Mendes, desde que os mesmos sejam proveitosos para o clube. Uma eventual parceria não é igualmente colocada de parte, desde que, do outro lado, BdC sinta que existe uma real vontade em desenvolver acordos com os leões. Uma coisa é certa: as boas relações de Mendes com Benfica e FC Porto não serão um entrave, mas o Sporting não admitirá ser tratado de uma forma diferenciada.

Autores: Alexandre Carvalho e António Adão Farias