A célebre expressão ‘oitchentcha e otcho", reproduzida por Jorge Jesus no final do jogo com o Real Madrid, da Liga dos Campeões (2016/17), em alusão à grande exibição da equipa no Santiago Bernabéu até esse período, ainda não saiu decididamente da memória dos adeptos.Ontem, em Paços de Ferreira, foi várias vezes repetida do sector da bancada mais próximo do banco de suplentes do Sporting, na direção do treinador, e a verdade é que arrancou muitas gargalhadas a quem estava por perto. Jorge Jesus, como sempre bastante concentrado e interventivo, é que pareceu ignorar o seu próprio... ‘portunhol’.