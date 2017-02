Outras das questões que mais curiosidade tem suscitado junto da candidatura de Madeira Rodrigues prende-se com os nomes de treinador e diretor-desportivo. Enquanto um eventual sucessor de Jorge Jesus vai sair de uma lista de três nomes, o homem que está imediatamente abaixo do candidato em caso de eleição já foi sondado depois de alguns dias para traçar o perfil.Ao que Record conseguiu apurar, Madeira Rodrigues teve uma primeira abordagem com a pessoa que considera indicada para assumir o cargo, podendo esta estar empregada de momento. Tal como assumiu em declarações anteriores, será português e com grande conhecimento da realidade do Sporting, possivelmente por um passado de leão. O nome será tornado público na campanha.