O Sporting garantiu, no Relatório e Contas semestral enviado esta terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o valor dos prémios obtidos com a participação nas competições europeias da anterior e presente temporada, na ordem dos 18 milhões - montante esse que se encontra congelado pela UEFA devido ao 'caso Doyen' -, é superior à verba devida pelos leões àquele fundo, já devidamente provisionada.Em concreto, são 18,2 milhões de euros retidos pelo organismo máximo do futebol europeu, contra os 14,2 milhões entretanto provisionados para fazer face a um eventual pagamento. Eventual porque, neste momento, o Sporting aguarda ainda uma decisão das instâncias nacionais, "situação esta que é considerada como relevante do ponto de vista jurídico."Desta forma, é garantido que a SAD "tem reunidas todas as condições para, quando necessário, liquidar essa responsabilidade que por sua vez está devidamente provisionada nas Demonstrações Financeiras, pelo que não afectará a rentabilidade operacional futura da Sporting SAD."