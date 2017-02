O ex-jogador do Sporting, Delfim, escolhido por Madeira Rodrigues para ser team manager caso o gestor vença as eleições, defende que o processo em tribunal contra a seguradora Fidelidade é do "foro pessoal".

Delfim exige ser ressarcido por entender que a seguradora tem responsabilidades neste processo que culminou em três operações ao joelho direito, entre 1999 e 2001. "As sequelas ficaram para toda a vida! É um direito que me assiste porque a responsabilidade é da seguradora contratada pela entidade patronal", sublinhou a Record.

