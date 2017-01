Castigado pelo Conselho de Disciplina com 15 dias de suspensão na sequência dos acontecimentos em Setúbal (Taça CTT), o treinador do Sporting, Jorge Jesus, sentou-se ontem num camarote do estádio flaviense, situação que, como é habitual neste tipo de casos, não o impediu de tomar todas as decisões técnicas e táticas referentes à organização da sua equipa em campo. Desde logo, foi possível perceber que Jorge Jesus, apesar de ter a boca tapada por um cachecol, esteve sempre em contacto com o adjunto Raul José.Ladeado por todos os jogadores que ficaram de fora dos eleitos para o embate com o Desp. Chaves – e por Nuno Saraiva, diretor de comunicação, e André Geraldes, diretor do gabinete de apoio –, o treinador do Sporting tentou inverter uma situação que começou a desenhar-se ‘cinzenta’ logo aos 4 minutos, com o golo de Rafael Lopes. Jorge Jesus vibrou com os golos de Bas Dost, mas não conseguiu esconder o desânimo quando Fábio Martins fez o 2-2. Aliás, nos momentos que precederam o tiro do camisola 47 do Desp. Chaves, o técnico leonino, de 62 anos até acabou por sair do camarote por alguns minutos. No final, nem Jorge Jesus nem mesmo Raul José marcaram presença na conferência de imprensa.

Autor: Paulo Silva Reis