Equipa do Sporting insultada à saída de Chaves

Ainda antes de enfrentar a ira dos adeptos, Bruno de Carvalho foi ao balneário descarregar a sua própria frustração por mais dois pontos esbanjados no campeonato. Record sabe que o presidente dos leões não poupou ninguém, exigindo uma mudança de atitude ao plantel com efeitos... imediatos.Daí que tenha demorado a sair do estádio para se dirigir aos adeptos, que exigiam a sua presença há mais de uma hora. Já no final do jogo, ninguém escapara à indignação dos adeptos. As claques retribuíram os agradecimentos com insultos a jogadores, treinadores e ao próprio presidente.