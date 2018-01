Continuar a ler

Recorde-se que, já esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou que o presidente do Benfica é arguido no âmbito da 'Operação Lex'.

Bruno de Carvalho publicou esta quarta-feira na sua página de Facebook um vídeo com um trecho das declarações de ontem de João Correia, advogado do Benfica, que na terça-feira se pronunciava sobre se Luís Filipe Vieira era ou não arguido. "Quem não é arguido não é bom chefe de família", disse de forma irónica o advogado."É como o outro: 'feijoada sem feijão e sem tomate não é feijoada'... Ai se fosse o Bruno de Carvalho...", legendou o presidente do Sporting as imagens partilhadas, acrescidas das hashtags "união e aço" e "vouchers e emails".