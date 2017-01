Um recorde nada desejável. O empate em Chaves veio atribuir a Jorge Jesus uma realidade pouco agradável. Isto porque o técnico do Sporting é, agora, o detentor do pior registo pontual (34) do Sporting no final da primeira volta do campeonato desde que Bruno Carvalho assumiu a presidência, na temporada 2013/14.Em época de estreia na liderança no clube, Bruno de Carvalho escolheu Leonardo Jardim, que à 17ª ronda somava 38 pontos, na altura sinónimo do 2º lugar. No ano seguinte, Marco Silva ficou detentor de um pior registo. O agora técnico dos ingleses do Hull somava menos dois pontos que Jardim (36), número que então colocava a equipa a uma distância para o líder Benfica ainda maior do que a atual (10 pontos).Em 2015/16, com Jorge Jesus em época de estreia, a história foi bem diferente - para melhor. O atual treinador guiou o leão à liderança e ao recorde positivo dos 44 pontos. Um ano depois, dá-se precisamente... o inverso: com os tais 34 pontos, Jorge Jesus ‘rouba’ o registo negativo que pertencia a Marco Silva.

Autor: Ricardo Granada