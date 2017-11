Para além de Podence, o Sporting também enceta esforços para acertar a renovação contratual com William. Tal como o nosso jornal havia noticiado, ambas as partes estão de acordo com o prolongamento do vínculo do médio-defensivo, de 25 anos, de tal forma que a extensão do mesmo está já delineada - renovará por mais dois anos, até 2022. Por esta altura, e ao contrário do que sucede com Podence, estão por confirmar as condições salariais. O internacional português pretende incluir-se no lote dos mais bem pagos em Alvalade e, apesar de os leões não se oporem a este desejo, estão ainda a decorrer conversações. Para além disso, o Sporting quer aumentar a cláusula de rescisão do camisola 14 – dos 45 para os 60 milhões de euros.