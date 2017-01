Continuar a ler

garantir sempre que possível a presença nos eventos dos Núcleos e nos aniversários mais significativos., continuar a promover junto dos Núcleos e de forma gradual, o processo de reconversão dos sócios dos Núcleos em sócios do Sporting, de acordo com a disponibilidade financeira de cada um aproveitando a categoria de sócio efectivo criada e exclusiva para os Núcleos.apostar decisivamente na vertente comercial cujos primeiros passos já foram dados. Pretendemos aprofundar as parcerias com os nossos parceiros e promover junto destes as melhores condições comerciais para os Núcleos e seus associados.independentemente do processo de implantação e consolidação territorial no Continente e Ilhas, priorizar a expansão dos Núcleos para as principais cidades Europeias onde se encontram grandes comunidades portuguesas e sportinguistas e onde a Marca Sporting tem uma grande divulgação.uma newsletter semanal, com informação actualizada e relevante para que os responsáveis dos Núcleos tenham acesso em primeira mão à informação do Clube, a possam difundir pelos seus associados a nível local, de forma a que sejam estes o primeiro bastião da expansão e defesa do Sporting Clube de Portugal., com um novo programa dedicado aos Núcleos cuja temática seja a agenda dos mesmos e as iniciativas futuras para conhecimento atempado do universo sportinguista, mantendo os que já estão em grelha. Programas dedicados aos Núcleos cujo objectivo seja a divulgação das realidades locais, como a cultura, património, gastronomia e as suas gentes.criar condições para instalar de uma máquina de impressão de bilhética para facilitar as deslocações a Alvalade, se possível uma em cada distrito.promover por esta via, sempre que possível, deslocações a Alvalade.sobre diversos temas do universo sportinguista.no sentido de fomentar a presença de novos associados nos Núcleos, cuja fase final será a disputar no Pavilhão João Rocha.de carácter nacional com uma fase final a ser disputada no Pavilhão João Rocha., a realizar a cada dois anos., pretendemos promover uma alteração aos Estatutos do Sporting para ajustar o conceito de Delegação, conforme é desejo destas estruturas, tornando-as num instrumento operacional de divulgação, promoção e crescimento da Marca Sporting., Manutenção das políticas de proximidade com as Filiais do Sporting, em Portugal e no Mundo, e parcerias em função da vontade e disponibilidade destas.manter a distinção anual dos Núcleos que mais se evidenciaram na promoção dos nossos ideais, através dos Prémios Honoris Sporting e atribuídos na Gala de homenagem que se realiza todos os anos.privilegiando a expansão internacional;através do projeto Escolas Academia Sporting e realização regular de "training camps" nos Estados Unidos da América; levar o projeto EAS à América Central e do Sul; reforçar as EAS nos PALOP e China.celebrar protocolos de parceria, ao nível do desenvolvimento do futebol de formação, com clubes de referência da América do Sul e África;continuar com esta iniciativa de referencia internacional que vai já para a sua terceira edição e realizar este congresso internacional também fora de Portugal;criar a primeira Escola Academia Sporting das Modalidades fora de Portugal.