Um dos pontos que salta à vista passa pela intenção em "estabelecer parceria estratégica duradora com um clube na zona norte do país, de modo a reforçar a presença então importante área geográfica."O projeto da equipa B será para manter no triénio que se segue, existindo a possibilidade de clubes satélites no final desse período.- Manutenção do aproveitamento e Reforço do gabinete de Scouting do Sporting Clube de Portugal,- Manutenção do modelo de prospeção nacional e internacional envolvendo as academias Sporting, Núcleos, Delegações e Filiais.- Continuar o estabelecimento de protocolos com clubes nacionais e internacionais que permitam a captação de jovens talentos.- Reforçar a política de atracção de novos parceiros e patrocinadores.- O Presidente do Sporting Clube de Portugal terá a liderança direta do Futebol e Academia.- À Administração caberá a implementação das políticas estratégicas do futebol, da definição da época desportiva com o apoio do treinador da equipa principal, da coordenação do trabalho entre a formação e a equipa principal, do estabelecimento dos protocolos de cooperação com outros clubes e entidades e das contratações, sempre com o acompanhamento do treinador da equipa principal e com o apoio do departamento de Scouting.- A formação será a aposta base da política desportiva.- Ao treinador da equipa principal caberá a responsabilidade de definir a sua equipa técnica, mas a Administração indicará sempre um elemento a integrar a equipa como treinador adjunto.- Desenvolver o Gabinete de Alto Rendimento e Treino Especifico, por ser determinante para o desempenho regular da equipa, sendo a mesma definida pelo departamento específico e com acompanhamento do treinador da equipa principal.- Departamento médico definido pela Administração. O departamento médico do Sporting Clube de Portugal continuará a ser alvo de uma especial atenção visto ser, também, um elemento determinante para a conquista dos objetivos, onde a aptidão dos atletas tem uma importância preponderante.- A equipa B é uma aposta para manter no triénio assumido, mantendo os objectivos da equipa na lógica de formação do atleta e de jovens talentos como última etapa do processo de formação. No fim do triénio estudar a possibilidade de clubes satélites ou equipa B.- Estabelecer parceria estratégica duradora com um clube na zona norte do país de modo a reforçar a presença então importante área geográfica.- Continuar a fomentar parcerias com clubes da I e II Liga para empréstimos que visem a valorização dos jogadores.- Manutenção da aposta no futebol feminino.- Nos escalões de formação da Academia Sporting terão de continuar a existir, se possível reforçar, referências futebolísticas do Universo Sportinguista.- Manutenção do Gabinete de Apoio aos Atletas e suas famílias- Reforço do Gabinete de Psicologia e Apoio escolar, através de uma maior ligação à comunidade educativa, abrangendo de forma transversal todos os escalões e aprofundando a sua capacidade de intervenção