Agendado para 15/16 (1.ª mão) e 22/23 de agosto (2.ª mão), o playoff obriga o Sporting a repensar toda a programação da pré-época. Ainda sem data definida para o regresso ao trabalho, tal deverá acontecer ainda antes do início de julho.A entrada na fase de grupos é tida por Bruno de Carvalho e seus pares como fulcral para o sucesso do projeto financeiro e, por consequência, desportivo. Não só pelos 12,7 milhões de euros atribuídos pela UEFA como prémio de participação na fase de grupos como pelos bónus ganhos mediante as vitórias (1 milhão e meio por cada uma ), e até mesmo os empates (500 mil euros) na fase de grupos, fora os prémios chorudos por cada patamar atingido.