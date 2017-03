As entradas de Bruno César e Alan Ruiz no onze frente ao Nacional implicam que Matheus Pereira e Daniel Podence, ambos titulares na goleada (4-1) diante do Tondela, sejam preteridos por Jesus. Esta situação não é, porém, um retrocesso para os futebolistas da ‘cantera’ do leão, uma vez que a esta dupla tem deixado boas indicações, repetindo a presença na lista de convocados, agora para a receção aos insulares.Até final da temporada, e tal como Record já noticiou, os jovens vão continuar a ter oportunidades na equipa principal do Sporting, eles que foram, inclusive, elogiados por JJ no final do embate diante dos beirões: é que dos quatro golos que Bas Dost apontou, dois foram de penálti e os restantes fruto de assistências... de Matheus e Podence.Jorge Jesus está contente com a evolução de dois jogadores que dão corpo à reestruturação do plantel encetada na última janela de transferências. Depois de emagrecer o grupo, o treinador, em concílio com Bruno de Carvalho, decidiu-se pela presença maciça de jogadores da formação, alguns que ‘promete’ fazer crescer rumo a 2017/18.