Em dia de despedidas, e na sequência de uma época cuja média de assistências ficou próxima das 40 mil pessoas, Alvalade recebe hoje o espectador 10 milhões. O facto será devidamente assinalado, mas pode coincidir com a... pior casa da temporada na Liga e ainda com ações de protesto por parte dos adeptos, descontentes pelo momento. Voltar costas ao relvado, entrar mais tarde para a bancada ou acompanhar o jogo em silêncio foram medidas de retaliação propostas nas redes sociais.Sem esquecer a demissão de Vicente Moura (do pelouro das modalidades) ou a antecipação do aniversário do clube (para 30 de junho), em causa estão as duas derrotas consecutivas que abriram feridas internas e provocaram tensões entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, sobretudo na receção ao Belenenses, perante casa cheia. A Juventude Leonina, claque mais representativa dos leões, apelou no início da semana à presença em Alvalade, "apesar de [os protagonistas] não merecerem".