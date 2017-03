Tal como Record noticiou, o Sporting já está a trabalhar na construção do plantel principal da próxima temporada. É, pois, nesse contexto que se inserem as observações a vários jogadores capazes de resolver as necessidades identificadas em conjunto por Jorge Jesus e Bruno de Carvalho.Stefan Ristovski não é o único jogador identificado pelo ‘scouting’ dos leões como potencial reforço. Há mais nomes em carteira e para várias posições. As laterais são, de facto, prioritárias, uma vez que no desenho para 2017/18 apenas Schelotto tem lugar confirmado - Esgaio, Jefferson e Zeegelaar podem deixar o clube, sobretudo os laterais-esquerdos brasileiro e holandês, considerados transferíveis desde janeiro.O objetivo da estrutura leonina passa por preparar a próxima temporada ao pormenor, sobretudo no que diz respeito à construção do plantel com o qual Jesus tentará conquistar o campeonato nacional, proeza que o Sporting não consegue desde 2002.