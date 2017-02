Continuar a ler

Outros jogadores há que já deixaram o Sporting - ora definitivamente, ora por empréstimo - mas que aparecem nos cadernos eleitorais com as quotas em dia e aptos a votar. Carlos Mané (emprestado ao Estugarda), Jonathan Silva (cedido ao Boca Juniors), João Mário (Inter), João Pereira (Trabzonspor), Islam Slimani (Leicester), Tanaka (Vissel Kobe) e Naldo (Krasdonar) também têm dois votos.



Da equipa principal, quase todos os jogadores com quotas em dia têm apenas dois votos cada. Ezequiel Schelotto, Sebastián Coates, Marvin Zeegelaar, Bruno César, Paulo Oliveira, Ricardo Esgaio, Matheus Pereira, Daniel Podence, Gelson Martins, William Carvalho e Bryan Ruiz são alguns desses jogadores.Já o capitão Adrien Silva, um dos jogadores com mais anos de casa no Sporting, tem direito a três votos. Rui Patrício, por outro lado, não figura nos cadernos eleitorais.

Autor: João G. Oliveira