Iordanov, capitão do Sporting 1998-2000



"O primeiro passo é aceitar que não se pode voltar atrás, porque o mal está feito. Depois, é levantar a cabeça, defender a camisola com o coração e mostrar aos adeptos que o momento mau passou, ganhando já o próximo jogo. A mensagem depende da personalidade dos jogadores do balneário. Um capitão conhece os companheiros como ninguém e sabe motivá-los. É preciso acreditar até ao fim."





"Tem de falar com os colegas, pedir mais espírito de sacrifício. Acima de tudo, chamar a atenção para a vida invisível dos jogadores, porque alguns têm a tendência de ir passear e depois exageram. Falar destas coisas é mais fácil ao capitão do que ao presidente, porque pode saber de situações que não são as mais indicadas e quem são os atletas, dizendo-lhes que o clube merece respeito e empenho total."